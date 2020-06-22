Гематологи оценили, стоит ли людям со второй группой крови особо опасаться COVID-19

Ученые нашли подтверждение связи между группой крови и смертностью от COVID-19. Новое исследование провели иранские специалисты. Они пришли к выводу, что тяжелее всего коронавирус переносят люди со второй группой крови. Ранее аналогичными наблюдениями поделились американские и китайские эксперты. Разбираемся, с чем это может быть связано и стоит ли обладателям второй группы крови больше других опасаться коронавирусной инфекции.



Одной крови

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Специалисты, проводившие независимые исследования в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана пришли к выводу, что группа крови может влиять на тяжесть заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

По их данным, наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют люди со второй группой крови. Чуть реже тяжелая форма заболевания угрожает пациентам с третьей и четвертой группами крови, а наименьший шанс перенести болезнь с осложнениями – у носителей первой группы.

При этом, по мнению ученых, влияние группы крови на тяжесть протекания заболевания не имеет связи с осложнениями хронических заболеваний или факторами риска, такими как возраст и пол.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова также рассказывала о том, что среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией большинство людей со второй группой крови, меньше всего – с четвертой. При этом она предположила, что причиной тому может быть частота представленности групп крови.

В марте медики из Китая заметили, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, гипертонии или диабета, но и от группы крови. Оказалось, что носители второй группы крови на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители страны, а обладатели первой группы крови заражались коронавирусом на 30% реже.

Немецкие ученые, в свою очередь, выяснили, что люди со второй группой крови более уязвимы к COVID-19 из-за особой мутации, которая повышает свертываемость крови.



Факт или околонаучный фейк?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров в разговоре с Москвой 24 рассказал о том, что подверженность людей со второй группой крови к более тяжелым формам COVID-19 является, по его мнению, только статистическим фактом.

"Это объективный факт, который был выявлен, но не более того. Просто людей со второй группой крови статистически больше, это одна из самых распространенных групп крови. Поэтому и выявили то, что относительная частота тяжелого течения выше. Но какие-то научные выводы из этого делать не представляется возможным", – подчеркнул специалист.





Алексей Федоров заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Поменять группу крови невозможно, учитывать это в лечении пациента тоже нереально, потому что его лечат в зависимости от клинической ситуации, а не от группы крови.

Кроме того, по его словам, если даже носителю второй группы крови перелить первую – здоровее он от этого не станет.

"Разногруппную кровь переливают только в экстренных ситуациях, когда нет одногруппной. Если человеку даже перелить первую группу, то его кровь не поменяет группу и генетически он не станет другим, потому что привязка идет не к группе крови, а к генетике, которая обуславливает группу", – отметил специалист.

Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев в беседе с Москвой 24 также подтвердил, что научных доказательств зависимости какого-либо заболевания от группы крови пока недостаточно.

"Для того чтобы это доказать, нужно провести исследования у представителей разных рас, народов, этнических групп, связанных с питанием, с культурой жизни, поведением и так далее. А так, это околонаучный фейк", – считает гематолог.





Александр Румянцев глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Ни одна инфекция, которая была описана в мире, не имела связи с группой крови.

Румянцев добавил, что в крови человека, кроме антигенов, которые отвечают за группу, существует множество других, определяющих генетическую предрасположенность, поэтому людям с любой группой крови нужно быть осторожными во время пандемии.