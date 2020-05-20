Как группа крови влияет на человека, его организм и отношения

На днях россиян "порадовали" новой информацией о коронавирусе. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что больше всего пациентов, подверженных инфекции, со второй группой крови. Это заставило понервничать определенную часть населения страны, хотя раньше вряд ли кто-то часто задумывался об этом различии между людьми. Япония, кажется, оказалась с этой точки зрения более прогрессивной: там группа крови влияет не только на медицинские показания, но и на карьеру и даже на выбор партнера. Рассказываем о связи коронавируса с группой крови, а также о том, какой отпечаток это накладывает на человека и его качества.

Прогрессивная Япония

Группа крови не просто строчка в медицинской карте. Японцы относятся к такому показателю серьезнее: считается, что определенная группа крови влияет на совместимость партнеров, на черты характера людей и даже на рабочие качества.

Например, с 1930-х годов в государстве практикуется "кровавый" метод отбора кандидатов на работу. Он носит название "кецу-еки-гата". Работодатели при приеме сотрудника ориентируются не только на его навыки, но и на подходящие качества, скрытые в его группе крови. Считается даже, что, комбинируя людей с разными группами крови, можно собрать идеальный коллектив. Работают компании по подбору персонала, которые помогают руководителям принимать правильные решения о найме сотрудников, опираясь в том числе и на группу крови.

Интересуются этим показателем и потенциальные пары. Несколько лет назад в СМИ попала история о быстрых знакомствах в Японии: женщина пришла на speed dating искать себе партнера именно с третьей группой крови. По ее словам, мужчина со второй группой разочаровал ее своим упрямством, тогда как мужчина с третьей группой должен быть нежным и покладистым.

Наверняка подавляющее большинство японцев знают свою принадлежность к определенной группе – благо аппараты для экспресс-анализа там устанавливают повсеместно.

Не по звездам, а по крови

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Определение качеств человека по группе крови чем-то схоже с оценкой личности по знаку зодиака. Например, обладатели первой группы – первопроходцы, личности, склонные к риску и умеющие принимать сложные решения. Вторая группа крови – это созидатели, спокойные, трудолюбивые исполнители. Третья группа – неспокойные личности, постоянно стремящиеся к чему-то новому. И наконец самая редкая, четвертая группа крови – странные, непредсказуемые, многогранные.

Некоторые специалисты говорят, что такая классификация людей действительно имеет место быть. Первая группа крови считается самой древней, остальные – ее производные, которые появились по мере приспособления человека к определенным условиям. Таким образом, в крови, по мнению экспертов, содержится информация о привычках и стратегии поведения наших предков.

Однако психотерапевт Александр Теслер считает такую связь очень условной.





Александр Теслер психотерапевт, член Российской академии медико-технических наук Несомненно, и группа крови, и черты характера – это предрасположенные генетически вещи, но жесткой зависимости между ними нет. Не стоит забывать, что сама кровь – очень многофакторная история. А на становление человека, кроме генетических, влияет еще множество других факторов.

"Это очень архаичная точка зрения. Гиппократ, например, говорил еще, что типы личности зависят от циркуляции жидкостей в организме", – объяснил Теслер в беседе с Москвой 24.

Группа крови по здоровью

Однако есть факторы, на которые группа крови все-таки оказывает влияние. "Действительно, есть взаимосвязь групп крови с определенными заболеваниями. Она доказана на очень больших группах людей за многочисленные многолетние исследования", – рассказал Москве 24 директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Например, при первой группе крови чаще возникают язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Четвертая группа крови – связь с заболеваниями соединительной ткани. Но опять же эта связь может как профилактироваться, так и ускоряться совершенно другими факторами.

Между тем гематолог и кандидат медицинских наук Николай Стуклов считает, что доказанной связи между группами крови и лечением заболеваний нет. "Нельзя людей по группе крови идентифицировать. Это все вероятностные вещи, и они математически не просчитаны. Я сторонник того, что практически отличий нет", – заявил Стуклов Москве 24.



Действительно ли люди со второй группой крови наиболее подвержены коронавирусу

По крайней мере, что касается коронавируса, данные о связи болезни со второй группой крови – это погрешность статистики, считают инфекционисты. "Сейчас период наблюдения – всего шесть месяцев, так что эти выводы пока очень сырые и нуждаются в дополнительной проверке", – отметил Викулов и добавил, что люди со второй группой крови в принципе более многочисленны в европейской части света.

Отношения по справке

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

При этом не стоит отрицать, что коронавирус – болезнь, которая способна очень сильно повлиять на человека и его восприятие собственного организма и здоровья. Это первая эпидемия подобного масштаба для нескольких поколений сразу. Есть ли возможность, что в будущем мы обратимся к опыту японцев и во всех сферах человеческих отношений, в том числе и личных, будем интересоваться если не группой крови, то другими показателями здоровья.

Однако главный медицинский психолог Минздрава Юрий Зинченко заявил, что требование каких-либо медицинских справок от окружения не защитит от всего. "Справка или другой документ, который констатирует отсутствие одного заболевания, не гарантирует нам защищенность от другого, нового или неизвестного", – заявил эксперт в беседе с Москвой 24.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава Гораздо эффективнее будет вынести для себя в качестве положительного опыта пандемии важность здорового образа жизни и профилактики заболеваний, которые действительно помогают нам снизить угрозу заражения коронавирусом. И эта практика, на мой взгляд, будет более востребована в нашей стране. ЗОЖ уже давно пытается стать частью нашей системы ценностей.

При этом сексолог и психотерапевт Андрей Хаванов добавил, что человеку и так на интуитивном уровне свойственно выбирать более здорового партнера для продолжительных отношений. "Это все происходит неосознанно: мы смотрим на внешние качества – красоту, ассиметрию, зубы, волосы, фигуру, рост. Важную роль играет запах человека. Оцениваются и психологические качества, манера говорить, вкус к музыке", – отметил Хаванов.

"Я не думаю, что требование каких-то справок будет всеобщим явлением. Сейчас есть стресс, все крайне напряжены из-за эпидемии. Скорее всего, применение вакцин немножко повлияет на наше отношение к вирусу. И со временем такие стресс и страх будут уходить, все вернется в норму. Не стоит, кстати, забывать и тот факт, что люди болеют всегда", – поделился мнением профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн.