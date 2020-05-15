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Общество

15 мая, 19:12

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Эксперты оценили, помогают ли блокаторы вируса избежать заражения COVID-19

И микроб не проскочит? Помогают ли блокаторы вируса от COVID-19
общество

В России продолжают набирать популярность антибактериальные бейджи. Их производители утверждают, что эти средства могут создать защитное поле вокруг человека, уничтожающее вирусы. С такими вирусными блокаторами уже были замечены журналисты, депутаты Госдумы и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разбираемся, способны ли они помочь избежать заражения COVID-19.

Вирус не пройдет?

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На фоне непростой ситуации с COVID-19 стали пользоваться спросом средства, рекламируемые как противовирусная и антибактериальная защита. В продажу поступили специальные бейджи-блокаторы вирусов, которые можно прикрепить к одежде. Один из таких носил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Стоит отметить: на днях стало известно, что он заразился коронавирусом. Песков рассказал, что собирался переболеть дома, но его состояние начало ухудшаться. Сейчас пресс-секретарь российского лидера проходит лечение в больнице, как и его супруга Татьяна Навка, которую госпитализировали с тем же диагнозом.

Что касается блокаторов, то их производители утверждают: эти средства могут справиться с большинством известных вирусов, бактерий, грибков и аллергенов за счет содержащегося в составе активного вещества – твердого диоксида хлора. Стоит такой бейдж порядка тысячи рублей.

Помимо бейджей, продаются и значки в виде белого креста. С такими блокаторами были замечены некоторые депутаты Госдумы. Внутри значка также содержится диоксид хлора.

"Продукт разлагает и окисляет зародыши белка, источники неприятного запаха. Дезинфекция и дезодорация пространства вокруг вас в радиусе одного квадратного метра являются надежной защитой вашего здоровья", – уверяют производители.

Также, по их словам, новая формула диоксида хлора, используемая в значках, "защищает от таких заболеваний, как птичий грипп, гепатит, пневмония, ОРВИ, туберкулез, менингит, и других ключевых пандемических вирусов". На упаковке значится, что одного такого значка хватит на месяц.

Не панацея?

Фото: снимок с видео YouTube/EA Mask

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн пояснил Москве 24, что говорить о полезности вирусных блокаторов рано, так как они пока плохо изучены.

"Диоксид хлора может быть и вреден, и насколько он может в таких условиях защищать от коронавируса – это сказать сложно. Какого-то серьезного вреда от блокаторов не должно быть, а вопрос пользы остается неясным, но это определенно не панацея", – подчеркнул специалист.

По его словам, чтобы не заразиться, необходимо, как и раньше, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и использовать перчатки. По мнению врача-эксперта Тимура Пестерева, блокатор вирусов – это всего лишь амулет, который ничего особенного в себе не содержит.

Пишут, что при этом выделяется диоксид хлора. Но в тех количествах, в которых он действует губительно на вирус, это будет летальной дозой и для человека. И у диоксида хлора запах не очень-то приятный.
Тимур Пестерев
врач-эксперт

Помимо блокторов вируса, в интернете также можно найти множество любительских советов, как "побороть" коронавирусную инфекцию народными средствами. Одни предлагают принимать раствор коллоидного серебра, сделанный в домашних условиях, другие – пить перекись водорода, разбавленную водой, а третьи – натираться эфирными маслами. Однако эксперты предупреждают о том, что такие методы могут, наоборот, навредить здоровью.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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