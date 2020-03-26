Эксперты оценили профилактику коронавируса перекисью и коллоидным серебром

На фоне пандемии коронавируса в интернете стало появляться все больше любительских советов, как уберечься от инфекции народными средствами. Одни предлагают принимать раствор коллоидного серебра, сделанный в домашних условиях, другие – пить перекись водорода, разбавленную водой. Выясняем, насколько безопасны такие методы профилактики COVID-19 и есть ли от них польза.



Интернет лечит

С распространением коронавируса по миру в Сети стали появляться все новые методики по борьбе с ним в домашних условиях. Например, можно найти видео, где для профилактики COVID-19 советуют пить воду с добавлением перекиси водорода. Предполагается, что ежедневный прием этого средства убережет от заражения. Причем в комментариях есть как сторонники методики, так и противники.

"Я пил перекись по 10 капель на стакан воды утром и перед сном пару месяцев, думал, она мне помогает, но заболел сильно гриппом месяца полтора назад, потом перестал пить", – написал один из комментаторов под видео.

Другой пользователь заявляет, что перекись водорода действительно хорошее средство, но его нужно правильно применять. По словам автора комментария, при простуде он полоскает ей горло, а также промывает нос, и это работает. Еще один комментатор добавляет, что "сода – рабочая тема", которая помогает "ощелачивать организм". Третий иронизирует на тему того, что ему больше подходит спиртовой раствор, а перекись водорода "какая-то кислая".



Самые распространенные мифы о коронавирусе в Сети

Некоторые блогеры для профилактики коронавируса советуют пить раствор коллоидного серебра, который, как уверяют авторы роликов, обеззараживает весь организм. Например, в одном из видео женщина рассказывает, что раствор можно приготовить даже в домашних условиях, имея небольшой слиток чистого серебра и обладая нехитрыми знаниями по химии и электрике.

Еще одна блогер, представляющаяся врачом, считает, что снизить вероятность заражения можно с помощью натирания эфирными маслами. По ее словам, такие масла, особенно камфорной группы, обладают бактерицидным эффектом. При этом девушка не отрицает, что метод не является 100% панацеей при профилактике коронавируса, поскольку "нет никаких исследований". Также некоторые советуют капать несколько капель масла в медицинскую маску, чтобы не заразиться COVID-19.



необходимо по возможности сократить посещение общественных мест. Сюда относятся магазины, ТЦ, банки и МФЦ. Кроме того, следует избегать поездок на общественном транспорте, особенно в часы пик;

не прикасаться к лицу грязными руками. Вирус способен проникать в организм человека через слизистые глаз, носа и рта. Именно поэтому руки надо мыть постоянно и очень тщательно;

при себе лучше иметь одноразовые бумажные платочки. При чихании и кашле прикрывать ими рот, а затем сразу же выбрасывать;

для дезинфекции следует применять влажные салфетки. Ими можно протирать предметы, которые были с вами в общественных местах. Например, ваш мобильный телефон;

если ваши родственники по возвращении из-за рубежа чувствуют недомогание, то ограничьте с ними контакт. Следует настоять на том, чтобы они обязательно обратились к врачу;

если недомогание чувствуете вы сами, то останьтесь дома и вызовите врача. Ни в коем случае не надо посещать медицинское учреждение лично. Ели ваши близкие недавно вернулись из-за границы, то об этом следует оповестить врача. Он назначит анализы на коронавирусную инфекцию;

соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у вас хронических заболеваний. Минздрав России дает следующие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции:

Небезопасно и неэффективно?

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Врач-терапевт Елена Карякина рассказала Москве 24, что нет никакого смысла в применении народных рецептов" для профилактики или лечения коронавируса. Более того, такой подход может, наоборот, навредить здоровью.

"Если человек ошибется и добавит перекиси водорода чуть больше, то возможен химический ожог как пищевода, так и желудка. Да и коллоидное серебро тоже небезопасно в больших количествах", – подчеркнула специалист.





Елена Карякина врач-терапевт Такие советчики всегда были, есть и будут. Наши люди любят придумывать, еще начиная с древнерусских сказок, так что до сих пор не могут остановиться. Лучше не следовать их советам.

По ее словам, информацию по мерам профилактики коронавируса нужно искать в интернете только на специальных сайтах: Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там есть исчерпывающие указания, уже не надо ничего придумывать, подчеркнула врач.

"Есть определенный печальный зарубежный опыт. Он уже переработан нашими специалистами, все рекомендации даны... Надо лишь следовать этим инструкциям", – заключила она.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что доказательств эффективности средств народной медицины по профилактике COVID-19 нет. Хотя бы просто потому, что не проводились соответствующие исследования.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Если нет утвержденной медицинской технологии, то это просто эксперименты со здоровьем из серии "интернет лечит".

"Безопасность определяется способом применения этих веществ. То, что они применяются местно, например перекись водорода, они так применялись много десятилетий. Если их будут внутрь применять, то это уже небезопасно", – пояснил специалист.