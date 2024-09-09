Певица Пэтти Скалфа рассказала о борьбе с раком крови

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Супруга музыканта Брюса Спрингстина певица Пэтти Скалфа сообщила о том, что в 2018 году ей был поставлен диагноз "множественная миелома" – форма рака крови, при которой в костном мозге образуются аномальные плазматические клетки, нарушающие его нормальное функционирование. О борьбе с болезнью она рассказала в документальном фильме Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, передает Variety.

По словам артистки, из-за болезни ей пришлось приостановить музыкальную деятельность. Заболевание иммунной системы повлияло и на выбор мест для посещения. В связи с этим Скалфа приняла решение отказаться от выступлений.

"Время от времени я хожу на концерты и даже могу спеть пару песен. Это приятно. Это стало для меня новой нормой, и я с этим смирилась", – добавила певица.

Весной 2024 года рак крови обнаружили у супруги президента Сирии Башара Асада Асме. За несколько лет до этого у 48-летней Асад выявили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии, однако первая леди не стала скрывать, а сообщила о нем только во время лечения.