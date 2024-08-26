Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон

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Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи.

Эрикссон скончался после продолжительной болезни дома. Родственники тренера попросили с уважением отнестись к их желанию побыть наедине и не связываться с ними.

В январе этого года Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии онкологии. В августе он снялся в документальном фильме о себе, в котором обратился с прощальным посланием к игрокам, тренерам и болельщикам. Тогда экс главный тренер рассказал, что у него была хорошая жизнь, и выразил надежду на то, что запомнится позитивным человеком.

Эрикссон родился 5 февраля 1948 года в Швеции. Он работал в шведском "Гетеборге", португальской "Бенфике", итальянских командах "Роме", "Сампдории" и "Лацио", английских "Манчестер Сити", "Лестере" и в чемпионате Китая. Также он возглавлял сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Сборная Англии под его руководством принимала участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы – 2004. Последним местом работы тренера стал шведский клуб "Карлстад".

