30 июля, 14:13Спорт
Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Ешинов умер на 76-м году жизни
Фото: телеграм-канал "Федерация гребного спорта России"
Победитель Олимпийских игр 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, передает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).
В связи с этим ФГСР принесла искренние соболезнования родственникам погибшего.
Ешинов родился 18 февраля 1949 года. В 1976 году он стал победителем в заплыве лодок-четверок на ОИ в Монреале. Также он был двукратным чемпионом мира (1974, 1975 годы). Кроме того, в 1975-м Ешинов получил звание заслуженный мастер спорта СССР.
Помимо этого, спортсмен был тренером спортивной команды Внутренних Войск МВД СССР и возглавлял учебно-спортивную базу гребли "Динамо".