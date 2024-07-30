Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Ешинов умер на 76-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Федерация гребного спорта России"

Победитель Олимпийских игр 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, передает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

В связи с этим ФГСР принесла искренние соболезнования родственникам погибшего.

Ешинов родился 18 февраля 1949 года. В 1976 году он стал победителем в заплыве лодок-четверок на ОИ в Монреале. Также он был двукратным чемпионом мира (1974, 1975 годы). Кроме того, в 1975-м Ешинов получил звание заслуженный мастер спорта СССР.

Помимо этого, спортсмен был тренером спортивной команды Внутренних Войск МВД СССР и возглавлял учебно-спортивную базу гребли "Динамо".

