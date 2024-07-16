Погиб тренер участника Олимпийских игр в Париже каноиста Коровашкова

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Тренер допущенного к Олимпийским играм в Париже российского каноиста Алексея Коровашкова Дмитрий Адаев погиб на 41-м году жизни в автокатастрофе. Об этом сообщил член президиума Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин.

Федерация гребли окажет необходимую помощь родным в организации похорон тренера, уточнил Мордвин.

"Это очень большая потеря для всего российского спорта", – цитирует члена президиума ТАСС.

Адаев был мастером спорта международного класса, заслуженным тренером РФ. За время профессиональной карьеры он стал чемпионом мира 2010 года среди студентов, призером чемпионата Европы, победителем европейского первенства. Позднее перешел к тренерской деятельности.

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