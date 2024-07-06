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06 июля, 19:38

Спорт

Норвежский велосипедист Андре Дреге погиб во время "Тура Австрии"

Фото: ТАСС/IMAGO/Mario Stiehl

Норвежский велогонщик Андре Дреге из команды Team Coop – Repsol погиб на четвертом этапе "Тура Австрии" в возрасте 25 лет, сообщает агентство DPA.

По данным издания, спортсмен упал на спуске с горы Гросглоккнер и умер от полученных травм.

В связи с этим все церемонии награждения после очередного этапа были отменены. Четвертый этап был предпоследним в гонке, проведение финального сейчас находится под вопросом.

"Тур Австрии" – велогонка, проходящая на дорогах Австрии, стартовавшая в 1947 году. Соревнование входит в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

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