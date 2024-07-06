06 июля, 19:38Спорт
Норвежский велосипедист Андре Дреге погиб во время "Тура Австрии"
Фото: ТАСС/IMAGO/Mario Stiehl
Норвежский велогонщик Андре Дреге из команды Team Coop – Repsol погиб на четвертом этапе "Тура Австрии" в возрасте 25 лет, сообщает агентство DPA.
По данным издания, спортсмен упал на спуске с горы Гросглоккнер и умер от полученных травм.
В связи с этим все церемонии награждения после очередного этапа были отменены. Четвертый этап был предпоследним в гонке, проведение финального сейчас находится под вопросом.
"Тур Австрии" – велогонка, проходящая на дорогах Австрии, стартовавшая в 1947 году. Соревнование входит в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).