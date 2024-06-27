Экс-баскетболист "Автодора" Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет

Бывший баскетболист Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале саратовского "Автодора".

"Баскетбольный клуб "Автодор" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память", – указано в сообщении.

Николай Хряпа – старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Братья родились в Киеве, Николай выступал за российские и украинские команды.

Так, за "Автодор" Хряпа играл с 1998 по 2001 год, он также выступал за российские "Урал-Грейт" и УНИКС, украинские "Одессу", "Киев" и "Будивельник".

В сезоне 1998/99 спортсмен был признан лучшим молодым игроком Евролиги. В составе казанского УНИКС он стал обладателем Кубка чемпионов FIBA.