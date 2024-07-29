Умер советский рекордсмен мира в конькобежном спорте Сергеев

Фото: телеграм-канал "Союз конькобежцев России"

Конькобежец Юрий Сергеев, который является обладателем нескольких мировых рекордов на дистанции 500 метров, умер в возрасте 99 лет. Об этом заявила пресс-служба Союза конькобежцев России.

В связи с этим союз принес искренние соболезнования родственникам погибшего. Сергеев выступал на зимней Олимпиаде в 1956 году, а после завершения профессиональной карьеры в конькобежном спорте работал тренером в "Динамо".

