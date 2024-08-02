Вратарь хоккейного "Торпедо" Иван Пыленок умер в возрасте 19 лет

Фото: vk.com/ХК "Торпедо-Жастар" / HC Torpedo-Jastar

Вратарь хоккейной команды "Торпедо" из Усть-Каменогорска Иван Пыленок скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на казахстанскую команду.

"Хоккейный клуб "Торпедо" выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула команда, 2 августа спортсмен почувствовал резкое недомогание во Дворце спорта, после чего его экстренно госпитализировали. В результате Пыленок умер в больнице. Причины смерти игрока не уточняются.

В минувшем сезоне Иван Пыленок принял участие в 16 матчах в молодежной лиге Казахстана. Он смог отразить 91,5% бросков со стороны соперников по своим воротам.

Главная команда "Торпедо" выступает в элитном дивизионе страны.

