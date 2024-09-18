The Guardian: Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей после лечения от онкологии. Об этом стало известно из официального отчета о мероприятиях с участием членов королевской семьи, который опубликовало издание The Guardian.

В Виндзорском замке она провела встречу, посвященную первым годам жизни детей. На встрече обсуждалась кампания "Формируя нас", которая призвана повысить значимость первых лет жизни ребенка. Программа была запущена принцессой в 2023 году.

В конце марта этого года Миддлтон сообщила, что медики обнаружили у нее рак. Пока она занималась лечением заболевания, ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская. Впервые на публике в компании мужа принцесса появилась на ежегодном военном шоу Trooping the Colour.

В начале сентября Кейт Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.