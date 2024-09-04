Супруга британского короля Карла III рассказала о самочувствии больного раком мужа

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75-летней король Великобритании Карл III чувствует себя очень хорошо. О его самочувствии высказалась его супруга Камилла во время открытия ракового центра в Бате. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Times.

В феврале этого года стало известно о болезни короля Великобритании. Букингемский дворец подтвердил, что у Карла III обнаружили рак. В заявлении дворца также подчеркивалось, что глава государства приступил к лечению, однако врачи короля рекомендовали ему отложить публичные мероприятия на какое-то время.

Ранее Карл III уволил частную охрану своего брата принца Эндрю, вынуждая его покинуть резиденцию Royal Lodge. По данным СМИ, британский король давно хотел, чтобы его брат покинул особняк, в котором он проживает последние 20 лет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.