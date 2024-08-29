Us Weekly: Меган Маркл перестала испытывать негативные чувства к Кейт Миддлтон

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл не испытывает никаких негативных чувств к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на источник.

По информации издания, принц Гарри и Меган Маркл поняли, что могут быть значимыми в обществе "вне зависимости от своих родственников".

"Она просто хочет мира и знает, что не сможет его достичь, если будет таить обиды", – отметил инсайдер из окружения королевской семьи.

В конце марта 2024 года стало известно об обнаружении рака у Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская рассказывала, что лечится методом химиотерапии. При этом СМИ сообщали, что Миддлтон столкнулась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии.

Журналисты также писали, что герцоги Сассекские "испытали облегчение и радость", когда получили сведения о том, что Миддлтон чувствует себя лучше. В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.