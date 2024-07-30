Джобсон: принц Уильям не позволил Маркл надеть украшения принцессы Дианы

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Наследник престола Великобритании принц Уильям не дал невесте своего младшего брата Гарри Меган Маркл надеть на свадьбу украшения их матери принцессы Дианы, рассказал автор биографии супруги Уильяма Кейт Миддлтон Роб Джобсон.

"Уильям даже обратился к королеве (Елизавете II. – Прим. ред.) за заверениями, что будущая невеста его брата не наденет какое-либо украшение из коллекции, которую когда-то носила принцесса Уэльская Диана", – цитирует отрывок из его книги газета Independent.

При этом сам принц делал предложение Миддлтон с кольцом покойной принцессы Дианы, отметили журналисты.

Джобсон также обратил внимание, что отношение Уильяма и его супруги к Маркл ухудшилось после того, как жена младшего принца начала игнорировать королевскую иерархию.

Вместе с тем он указал в своей работе, что еще не вступивший в тот момент на престол король Карл III запретил Меган Маркл приезжать в Шотландию, где проводилось прощание с Елизаветой II перед ее смертью.

Разногласия принца Гарри с королевской семьей по этому поводу привели к тому, что он решил в тот же день улететь в Британию на отдельном самолете, отметили авторы газеты.

Между тем, по данным СМИ, Меган Маркл и ее муж предложили Кейт Миддлтон помириться и забыть обо всех произошедших между ними ссорах и недопониманиях. Сообщалось, что супруги рассматривают возможность примирения и с самим принцем Уильямом, а также с Карлом III.