Биограф Куинн: Карл III попросил принца Гарри не раскрывать тайны королевской семьи

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Король Великобритании Карл III прямо обратился к своему младшему сыну, принцу Гарри, с просьбой перестать разглашать секреты семьи. Об этом рассказал королевский биограф Том Куинн, который дал интервью изданию Daily Mirror.

"Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или брате и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то и ты не подчинишься – будут последствия", – обратил внимание инсайдер.

Биограф напомнил, что принц Гарри постоянно выступал с жалобами на обращение родных вплоть до своего отъезда в США. По его мнению, младший сын Карла III таким образом пытался вынудить отца и старшего брата, принца Уильяма, признать вину перед ним и принести извинения.

Куинн также счел, что принц Гарри просто не осознает, что личный разговор мог изменить ситуацию. При этом его публичные жалобы лишь усугубили конфликт с семьей. Биограф подчеркнул, что для принца такое развитие событий означает дальнейший разрыв связей с прошлым.

Ранее британский король по неизвестным причинам отказался от встречи со своим младшим сыном Гарри, когда тот приезжал в Лондон с визитом. Однако близкие королевской семьи утверждали, что на самом деле у Карла III было время, чтобы пообщаться с принцем.

