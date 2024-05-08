Карл III отказался встретиться с принцем Гарри

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Король Великобритании Карл III отказался от встречи со своим младшим сыном принцем Гарри, который приедет в Лондон с визитом. Об этом узнали авторы издания Page Six.

Принц Гарри собирается выступить на мероприятии, приуроченном к 10-летию "Игр непобежденных". Оно состоится 8 мая в соборе Святого Павла. Организаторы подтвердили данные о его прибытии. Известно также, что его супруга Меган Маркл на торжественной церемонии присутствовать не будет.

Инсайдеры поделились со СМИ информацией, что во время своего нахождения в Лондоне принц Гарри может встретиться с британским королем. Они утверждали, что это произойдет, если монарх не будет слишком занят. Но накануне стало известно, что отец и сын все-таки не увидятся.

Однако источники из королевской семьи рассказали журналистам, что на самом деле у Карла III было время, чтобы пообщаться с младшим принцем.

"Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына", – отметил близкий друг правящей династии Хьюго Викерс.

Ранее королевская семья проигнорировала день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Мальчику исполнилось 5 лет 6 мая, но фото именинника, традиционно служащее поздравлением, так и не появилось на официальных страницах Карла III, королевы Камиллы, Кейт Миддлтон и принца Уильяма в соцсетях.