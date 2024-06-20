Closer: Меган Маркл и принц Гарри захотели помириться с Кейт Миддлтон

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Принц Гарри и Меган Маркл хотели бы наладить свои отношения с Кейт Миддлтон, пишет издание Closer.

Журналисты выяснили, что младший британский принц и его супруга предложили Кейт Миддлтон помириться и забыть обо всех произошедших между ними ссорах и недопониманиях. При этом герцоги Сассекские "испытали облегчение и радость", когда получили сведения о том, что жена старшего брата Гарри, Уильяма, чувствует себя лучше и, возможно, скоро вновь начнет исполнять свои обязанности.

В СМИ также отмечают, что Гарри и Меган рассматривают возможность примирения и с самим принцем Уильямом, а также с королем Великобритании Карлом III.

Об онкологическом заболевании Кейт стало известно в конце марта 2024 года. Принцесса рассказывала, что проходит лечение методом химиотерапии. В этот период, по данным журналистов, ее обязанности должна была исполнять принцесса Беатриса Йоркская.

Недавно Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с принцем Уильямом она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour. Кроме того, принцесса Уэльская вышла с родственниками на балкон дворца, где приветствовала собравшихся британцев и наблюдала за воздушным парадом, который устроили в честь официального дня рождения Карла III.