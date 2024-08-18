The Sun: Карл III уволил охрану принца Эндрю, чтобы он покинул резиденцию

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Король Великобритании Карл III уволил частную охрану из десяти человек своего брата принца Эндрю, вынуждая его покинуть резиденцию Royal Lodge. Об этом сообщает The Sun.

Принца Эндрю лишили королевской охраны, работа которой финансировалась из бюджета в размере 3 миллионов фунтов в год. Однако позже Карл III согласился финансировать частную охрану для своего брата.

По данным издания, король давно хотел, чтобы его брат покинул особняк, где он проживает со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон последние 20 лет.

Ранее Карл III отказался от встречи со своим младшим сыном принцем Гарри. Инсайдеры поделились со СМИ информацией, что во время своего нахождения в Лондоне принц Гарри может встретиться с британским королем. Они утверждали, что это произойдет, если монарх не будет слишком занят. Но позднее стало известно, что отец и сын все-таки не увидятся.

Между тем королевская семья проигнорировала день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Мальчику исполнилось 5 лет 6 мая, но фото именинника, традиционно служащее поздравлением, так и не появилось на официальных страницах Карла III, королевы Камиллы, Кейт Миддлтон и принца Уильяма в соцсетях.

