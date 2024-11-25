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25 ноября, 15:30

Общество

Разрабатываемую ФМБА онковакцину могут начать применять с 2025 года

Фото: 123RF/armmypicca

Разрабатываемую Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) онковакцину могут начать применять с 2025 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине", – цитирует ее ТАСС.

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава агентства подчеркнула, что вакцину получится начать применять благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов.

Скворцова добавила, что потребуется еще предположительно около года, чтобы перепроверить все до начала использования вакцины. В свою очередь, российский лидер посчитал будущее внедрение онковакцин прорывом.

Нередко онкология возникает из-за общего угасания биологической системы, однако все чаще злокачественные опухоли появляются у молодежи, рассказывали ранее в одной из столичных больниц. Причина в "омоложении" рака в том, что современный образ жизни негативно влияет на функции организма.

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