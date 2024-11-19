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19 ноября, 11:20

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Врач Серебрянский объяснил сменой сердечных ритмов частую смерть людей рано утром

Врач объяснил частую смерть людей рано утром

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Люди часто умирают рано утром, так как в это время организм изменяет сердечный ритм, сообщает Life.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Юрия Серебрянского.

По словам эксперта, это происходит, так как организм примерно в 5 или 6 часов утра начинает перестраиваться с ночного под дневной режим, а нагрузка на сердце и сосуды возрастает.

"Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами", – объяснил он.

Если скорую помощь вызывают рано утром или ночью, то причиной гибели часто является либо гипертонический криз, либо инсульт, уверен Серебрянский.

Ранее специалисты предупредили россиян, что недостаток селена в организме приводит к хронической усталости, облысению и в итоге к сердечной недостаточности. Он участвует в работе окислительно-восстановительной системы организма. Именно она защищает от старения, оберегает от воздействия вирусов и токсинов.

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