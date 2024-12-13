В РФ создали новую технологию анализа на маркеры рака

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В Московском Политехе разработали метод анализа на онкомаркеры и другие показатели, который значительно улучшит качество диагностики и позволит врачам более точно определять стратегию лечения для каждого пациента. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Политеха.

В основе новой технологии лежит применение биосенсоров – устройств, которые способны обнаруживать различные молекулы в биологических образцах. Эти системы уже используются в медицине, например, в виде иммунохроматографических тест-полосок, глюкометров и биочипов.

В них используются стандартные моноклональные антитела для обнаружения специфических биомаркеров. Тесты обычно создаются для определения одного конкретного параметра, часто требуют особых лабораторных условий и имеют заранее определенные показатели чувствительности.

Новый подход, предложенный в проекте, предполагает использование рекомбинантных антител и антителоподобных молекул вместо стандартных моноклональных антител.

"Рекомбинантные и моноклональные антитела отличаются способом их получения и некоторыми характеристиками. Моноклональные антитела производятся с помощью гибридомной технологии, когда иммунные клетки животного (обычно мыши), производящие нужные антитела, сливают с опухолевыми клетками", – рассказал руководитель исследования, кандидат биологических наук Михаил Карбышев.

По его словам, полученные гибридные клетки способны к бесконечному делению и созданию идентичных антител. Рекомбинантные антитела создаются с помощью методов генной инженерии: нужные гены встраиваются в бактерии или другие клетки, которые начинают вырабатывать антитела.

Это открывает ряд перспектив: низкая цена, высокая точность и возможность синтезировать антитела с уникальными характеристиками, которые сложно получить стандартными методами.

Разработка ориентирована на создание персонализированных медицинских решений. Это означает, что системы можно будет настраивать под индивидуальные потребности каждого пациента, чтобы отслеживать результативность лечения.

В настоящее время специалисты уже изучили и проанализировали опыт успешного применения биосенсоров в сфере медицины. Теперь перед ними стоит задача разработать прототипы устройств, которые смогут определять определенные биомаркеры.

В процессе испытаний, в которых примут участие как здоровые люди, так и пациенты с различными болезнями, будет проведена оценка результативности этих экспериментальных образцов.

Между тем разрабатываемую Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) онковакцину могут начать применять с 2025 года. Потребуется еще, предположительно, около года, чтобы перепроверить все до начала использования вакцины. В свою очередь, Владимир Путин посчитал будущее внедрение онковакцин прорывом.