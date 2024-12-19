Путин рассказал о производстве сложных онколекарств в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России существует производство сложных лекарств, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, производство хорошо развивается в Санкт-Петербурге.

К президенту в ходе мероприятия обратилась жительница Керчи, которая пожаловалась на нехватку льготных лекарств. Женщину затем обеспечили необходимым ей препаратом для лечения онкозаболевания, сообщил Росздравнадзор.

Между тем в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной. Он отметил, что все новые препараты от онкозаболеваний стоили дорого, когда выходили на рынок. Однако, по его словам, новая вакцина не должна быть "лекарством для избранных".