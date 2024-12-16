Мурашко заявил, что страны СНГ заинтересованы в российской онковакцине

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Страны СНГ заинтересованы в мРНК-вакцине, разработанной в России для терапии онкозаболеваний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Кроме того, по его словам, в Россию уже поступали запросы на вакцину.

"В следующем году мы уже приступим к использованию в клинических подразделениях наших", – министра цитирует ТАСС.

Разработка лекарственного средства продолжается. Параллельно в России идет строительство производственной площадки, добавил Мурашко.

Между тем главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что вакцина будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной.

Разработка вакцины идет совместно с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Препарат будет изготавливаться персонально на основе опухолевых клеток у конкретного пациента.