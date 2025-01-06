Онколог Минздрава предупредил о схеме мошенничества с испытанием онковакцины

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн предупредил в своем телеграм-канале о мошенниках, которые приглашают принять участие во втором этапе клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс".

По его словам, злоумышленники направляют людям в Telegram сообщения от его имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии с предложением поучаствовать в испытании онковакцины. За участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора пациентов мошенники требуют деньги.

Каприн напомнил, что все этапы клинических испытаний и консультации являются бесплатными. Кроме того, он предупредил, что сотрудники НМИЦ радиологии никогда не связываются с людьми лично через мессенджеры или соцсети. В связи с этим он призвал граждан быть бдительными и проверять информацию на официальных ресурсах.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наших пациентов от мошенников", – подытожил он.

В середине декабря 2024 года в НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной, рассказал главный онколог Андрей Каприн.

