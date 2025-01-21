Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая пациентка с раком крови в ходе клинических испытаний успешно завершила курс терапии с использованием нового российского лекарственного средства "Утжефра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НМИЦ гематологии Минздрава.

Уточняется, что 59-летняя женщина получила препарат 12 и 13 декабря двумя дозами. У пациентки не наблюдалось осложнений после этого, а через семь дней, согласно протоколу исследования, ее перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в гематологическое отделение.

Затем врачи наблюдали за состоянием женщины в условиях дневного стационара. После исследования было установлено, что лечение оказалось эффективным и не вызвало побочных эффектов, уточнили в центре.

В исследовании будут участвовать 60 человек. В течение года после начала применения препарата они будут регулярно проходить медицинские осмотры, сдавать анализы крови и проходить инструментальные обследования.

Между тем в середине декабря 2024 года в НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной, рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.