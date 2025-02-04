Выявляемость онкологии на ранней стадии в столице выросла почти до 68%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях в Москве выросла почти до 68%, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в городе работает система комплексной помощи, которая была создана одновременно с внедрением нового стандарта в 2019 году. Она предполагает эффективное прохождение всех этапов лечения.

"Использование цифровых решений, обновление инфраструктуры, оснащение современным оборудованием – все это помогает нам успешно лечить людей и чаще выявлять онкологию на ранних стадиях", – подчеркнула вице-мэр.

На сегодняшний день пациенты с данными заболеваниями могут получить медицинскую помощь на базе пяти якорных онкостационаров города, в которых работают около тысячи специалистов, добавила она.

Кроме того, продолжила Ракова, ко Всемирному дню борьбы против рака – 4 февраля – в столице пройдут специальные мероприятия. Например, по всему мегаполису будут развешаны билборды с портретами врачей-онкологов столичных больниц, а на медиафасаде кинотеатра "Октябрь" весь день будут транслировать слова благодарности москвичей, победивших рак.

Еще в этот же день городские здания украсят лиловой подсветкой, добавили в пресс-службе комплекса социального развития.

"Среди них – колесо обозрения "Солнце Москвы", медиафасады "домов-книжек" на Новом Арбате, Крымский мост, дома на Тверской и Новом Арбате, телебашня "Останкино", – указали там.

Врачам и их семьям, в свою очередь, предоставят возможность подняться на высоту 140 метров на крупнейшем в Европе колесе обозрения. Вместе с тем в центре современного искусства "Винзавод" до 19 февраля проходит фотовыставка проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались".

"Также на площадках сети кинотеатров "Москино", "ГУМ Кинозал" и "Пять звезд" на Смоленской и Павелецкой перед сеансами можно будет увидеть видеоистории героев, которые победили рак", – заключили в ведомстве.

Между тем Сергей Собянин указал на высокий уровень лекарственной терапии при лечении онкологии в Москве. По его словам, столица стала первым российским регионом, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С весны 2019-го пациентам доступны таргетная и иммунная терапии.

Лекарства позволяют избирательно воздействовать на злокачественные опухоли с минимумом побочных эффектов. Высокоэффективные препараты назначаются пациентам, которые страдают каким-либо из 10 наиболее распространенных видов рака. Свыше 47 тысяч человек получают лекарства каждый год за счет региональных средств.