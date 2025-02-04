Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы пять лет назад первыми в России разработали новый стандарт городской онкологической службы. В его основе лежит бесшовное ведение пациента на всех этапах борьбы с заболеванием, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В столице на базе крупнейших стационаров организовали пять многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. За каждым центром закреплены жители одного или двух административных округов города.

По словам мэра, все этапы оказания помощи осуществляются в структуре одной медорганизации, что сокращает время постановки диагноза и позволяет быстрее начать лечение. Во всех столичных онкоклиниках проводится высокотехнологичное хирургическое лечение, в том числе с помощью роботических установок. Благодаря новому стандарту объемы лечения в онкологическом профиле выросли вдвое, отметил Собянин.

На высоком уровне находится и лекарственная терапия. Москва стала первым российским регионом, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С весны 2019-го пациентам доступны таргетная и иммунная терапии.

Лекарства позволяют избирательно воздействовать на злокачественные опухоли с минимумом побочных эффектов. Высокоэффективные препараты назначаются пациентам, которые страдают каким-либо из 10 наиболее распространенных видов рака. Свыше 47 тысяч человек получают лекарства каждый год за счет региональных средств.

Говоря о результатах первых пяти лет, градоначальник отметил, что одним из важных показателей успешной работы онкослужб является доля пациентов, наблюдающихся пять лет и более после постановки диагноза. Этот показатель вырос с 55,6% в 2019 году до 60% в 2024-м.

Выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 67,7%, а смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась с 17% в 2019 году до 11,5% в 2024-м.

Также, рассказал Собянин, в 2021 году открыли центр амбулаторной онкологической службы в отремонтированном 28-м корпусе ММНКЦ имени С. П. Боткина, а также в Онкоцентре № 1 больницы имени С. С. Юдина.

В 2022-м после реконструкции в больнице имени Юдина открылся онкохирургический корпус, а также ЦАОП ММНКЦ "Коммунарка". В 2023-м в больнице имени Юдина заработало отделение радионуклидной терапии, специализирующееся на лечении пациентов с новообразованиями в голове, шее и щитовидной железе. В том же году первых пациентов принял лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова.

Ранее первая пациентка с раком крови в ходе клинических испытаний успешно завершила курс терапии с использованием нового отечественного препарата "Утжефра". Женщина получила лекарство 12 и 13 декабря 2024 года двумя дозами. Осложнений у пациентки не было, поэтому через семь дней ее перевели из реанимации в гематологическое отделение.