Глава ФМБА Скворцова: вакцину против колоректального рака начнут применять в 2025 году

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) закончили исследования вакцины для лечения колоректального рака, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Вот сейчас у нас полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину", – поделилась она в эфире телеканала "Россия 24".

Скворцова отметила, что сейчас также продолжается работа по препаратам против глиобластом и меланом – злокачественных опухолей мозга и рака кожи.

Между тем в НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной, рассказал главный онколог Андрей Каприн.

