26 декабря, 15:39Мэр Москвы
Собянин назвал разработки в медицине, которые получат грантовую поддержку города
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин назвал в своем телеграм-канале разработки, которые стали победителями грантовой программы по поддержке научных команд в столичных медучреждениях.
По словам мэра, всего было направлено около 217 заявок, что превышает в 1,5 раза количество обращений, поданных в 2023 году. В результате в этом году было отобрано свыше 35 разработок.
Так, в списке победителей фигурируют тест-системы для прогнозирования ответа на иммунотерапию в онкологии; мембраны для реконструкции барабанной перепонки, которые будут печататься на специальном биопринтере; технология раннего выявления когнитивных расстройств, включая деменции и болезни Альцгеймера.
Также в перечне был представлен новый тип имплантируемых устройств – стенты с инкапсулированными препаратами для эндоскопического введения в желчные протоки, которые после установки поэтапно высвобождают лекарства.
Теперь данные проекты должны быть реализованы в течение трех лет.
Собянин напомнил, что каждый год на поддержку научных проектов московских врачей выделяется более миллиарда рублей. С 2022 года было отобрано 142 проекта. Большинство из них впервые используются в клинической практике как в РФ, так и в мире.
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