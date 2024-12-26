Собянин назвал разработки в медицине, которые получат грантовую поддержку города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин назвал в своем телеграм-канале разработки, которые стали победителями грантовой программы по поддержке научных команд в столичных медучреждениях.

По словам мэра, всего было направлено около 217 заявок, что превышает в 1,5 раза количество обращений, поданных в 2023 году. В результате в этом году было отобрано свыше 35 разработок.

Так, в списке победителей фигурируют тест-системы для прогнозирования ответа на иммунотерапию в онкологии; мембраны для реконструкции барабанной перепонки, которые будут печататься на специальном биопринтере; технология раннего выявления когнитивных расстройств, включая деменции и болезни Альцгеймера.

Также в перечне был представлен новый тип имплантируемых устройств – стенты с инкапсулированными препаратами для эндоскопического введения в желчные протоки, которые после установки поэтапно высвобождают лекарства.



Теперь данные проекты должны быть реализованы в течение трех лет.

Собянин напомнил, что каждый год на поддержку научных проектов московских врачей выделяется более миллиарда рублей. С 2022 года было отобрано 142 проекта. Большинство из них впервые используются в клинической практике как в РФ, так и в мире.

