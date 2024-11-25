Собянин: научные команды медорганизаций подали рекордное число заявок на гранты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В этом году научные команды медорганизаций подали рекордные 217 заявок на городскую грантовую программу. Это в полтора с лишним раза больше, чем в прошлом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В 2022 году мы создали программу поддержки научных разработок в медицине. Ежегодно выделяем гранты на внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации. За это время поддержали 142 прорывных исследования столичных медиков", – рассказал градоначальник.

В результате были реализованы и тестируются в клинической практике такие инновационные решения, как диагностика инсульта при помощи ИИ, методика оценки риска ментальных расстройств, а также система оценки биологического возраста и скорости старения организма.

В 2024 году число исследовательских направлений выросло с 34 до 43. Среди новых сфер – спортивная медицина, эндокринология и медицинская генетика.

Большинство из представленных проектов при этом основаны на генетических, липидомных, протеомных технологиях и 3D-биопринтинге для решения сложных задач в кардиологии, психиатрии, онкологии и прочих медицинских областях.

Эксперты выберут лучшие разработки, оценивая их по новизне, актуальности, возможности быстрого внедрения и масштабирования технологий. Единым оператором грантовой программы выступает Медтех.

Столичные ученые ранее создали 10 уникальных медицинских фантомов. Достоверные модели человеческих органов и тканей применяются для обучения врачей и настройки оборудования.

Кроме того, в Москве впервые заработал новый сервис искусственного интеллекта для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии. Это распространенное заболевание диагностируется в среднем у каждого пятого взрослого пациента.