Сергей Собянин рассказал о работе операционных во флагманских медцентрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше трех тысяч операций было выполнено в гибридных операционных флагманских центров Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в настоящее время в столице работают четыре флагманских центра, также завершается создание еще двух. Более 80% пациентов таких центров нуждаются в неотложной медицинской помощи. Среди них есть и те, кто поступает со сложными и сочетанными патологиями.

"Специально для них были созданы гибридные операционные. Одновременно в них могут работать абдоминальные и сердечно-сосудистые хирурги, эндоскописты, травматологи, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи", – отметил мэр Москвы.

Благодаря этому нет необходимости несколько раз погружать больного в наркоз и проводить отдельные операции.

Например, в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского действует уникальная нейрохирургическая гибридная операционная, где с помощью технологии МРТ-модальности и нейронавигации специалисты с высочайшей точностью оценивают результаты выполняемых манипуляций.

Ранее Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции терапевтического корпуса № 4 городской клинической больницы № 15 имени Филатова на Вешняковской улице. Работы в основных корпусах будут завершены в 2025–2026 году.

Кроме того, новый комплекс детской больницы имени святого Владимира достроят в 2025 году, его готовность составляет 73%. В новом здании будет шесть наземных этажей и два подземных.