Столичные врачи помогли женщине с редким заболеванием родить двух детей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли беременную женщину с аневризмой маточной артерии. Ее разрыв угрожал жизни пациентки и ее детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам вице-мэра, опасную патологию у женщины обнаружили несколько месяцев назад. На городском междисциплинарном консилиуме было решено сохранить беременность под непрерывным контролем врачей.

В течение двух месяцев специалисты перинатального центра ГКБ № 31 работали над сохранением беременности. Им удалось успешно ее пролонгировать, провести кесарево сечение, а затем выходить новорожденных, отметила Ракова и добавила, что мама с детьми чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.

Заммэра напомнила, что в Москве особое внимание уделяется развитию перинатальных центров – открываются новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование, повышается квалификация врачей и медперсонала.

Все шесть перинатальных центров города расположены при роддомах и многопрофильных больницах. Это позволяет оказать комплексную и своевременную помощь беременным и новорожденным.

Ранее врачи перинатального центра "Коммунарка" выходили новорожденную весом 400 граммов. Девочка появилась на свет на 24-й неделе в результате кесарева сечения.

На протяжении 23 суток дыхание младенца поддерживалось с помощью ИВЛ. Также с первых дней ребенок получал молоко матери и хорошо его усваивал. Через 4,5 месяца девочку выписали из стационара с весом 2 740 граммов и ростом 46 сантиметров.