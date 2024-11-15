Врачи перинатального центра "Коммунарка" выходили младенца весом 400 граммов

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи перинатального центра "Коммунарка" выходили новорожденную весом 400 граммов. Об этом пресс-служба столичного Депздрава сообщила в телеграм-канале.

Будущая мать поступила в медучреждение на 24-й неделе беременности с угрозой прерывания и тяжелой преэклампсией. Врачи провели кесарево сечение, на свет появилась девочка ростом 29 сантиметров и весом 400 граммов при норме 600.

Заведующая отделением реанимации новорожденных Диана Лычагина рассказала, что дыхание ребенка на протяжении 23 суток поддерживалось с помощью ИВЛ. Избежать осложнений удалось благодаря бережной дыхательной терапии и индивидуальному подходу, подчеркнула она.

По данным ведомства, с первых дней девочка получала молоко матери и хорошо его усваивала, поэтому через 23 дня ее перевели на питание естественным путем. Также младенца выхаживали с помощью метода "кожа к коже" – когда ребенка каждый день выкладывают на грудь мамы.

При выхаживании таким методом в четыре раза снижается число эпизодов апноэ – остановки дыхания более чем на 10 секунд, а также повышается сопротивляемость детского организма внутрибольничным инфекциям и уменьшается потребность в дополнительном кислороде, добавила врач-реаниматолог Ирина Кузьмина.

По словам лечащего врача девочки, неоналотога Юлии Антиповой, ребенка выписали из стационара через 4,5 месяца с весом 2 740 граммов и ростом 46 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве выходили более пяти тысяч недоношенных детей. Также за 10 лет удалось добиться увеличения выживаемости детей с низкой массой тела с 90 до 99%. С 2014 года младенческая смертность в Москве уменьшилась вдвое и сейчас находится на историческом минимуме.