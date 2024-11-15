Более 5 тыс недоношенных детей выходили в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше пяти тысяч недоношенных детей выходили в столице в этом году. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

Вице-мэр отметила, что в Москве создаются все условия для эффективного выхаживания детей, которые родились раньше срока. Своевременная и качественная медпомощь позволяет врачам не только спасать младенцев, но и снижать риск развития серьезных заболеваний в будущем.

Всего за 10 лет удалось добиться увеличения выживаемости детей с низкой массой тела с 90 до 99%, уточнила Ракова и добавила, что с 2014 года младенческая смертность в Москве уменьшилась в два раза и сейчас находится на историческом минимуме.

Между тем число преждевременных родов будет расти из-за того, что женщины откладывают беременность на более поздний срок, сказал ранее врач Олег Латышкевич. С его слов, чем старше пациентка, тем выше вероятность осложнений во время беременности и родов. Он подчеркнул важность своевременного рождения детей.