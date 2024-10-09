Врач Латышкевич: количество преждевременных родов вырастет из-за поздних беременностей

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Количество преждевременных родов будет расти из-за того, что женщины откладывают беременность на более поздний возвраст, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью департамента здравоохранения Москвы Олега Латышкевича.

По его словам, чем старше пациентка, тем выше вероятность осложнений во время беременности и родов.

Латышкевич подчеркнул, что важно не откладывать процесс деторождения и рожать вовремя. Он также добавил, что чем раньше произойдут первые роды, тем меньше проблем будет связано с недоношенными детьми в России.

Средний возраст для первой беременности составляет 31 год, подчеркнул президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до трех лет, Николай Володин.

Между тем с января 2024 года в Московской области родились более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ. При своевременном лечении ребенок родится здоровым, уверены в Минздраве.