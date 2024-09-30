Сумма на первого ребенка по маткапиталу составит 676 тыс рублей с 1 февраля

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В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на 7,3%. Так, выплата за первого ребенка составит 676 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту Федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

При этом сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тысячи рублей.

Как говорится в документе, размер выплат определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году маткапитал проиндексируют на 7,3%, в 2026 году – 4,5%, в 2027 году – 4%. В результате выплаты составят в 2025 году 676 398,58 рубля, в 2026 году – 706 836,52 рубля, в 2027 году – 735 109,98 рубля.

Кроме того, максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.

При этом около 1,7 триллиона рублей планируется выделить на маткапитал в государственном бюджете на ближайшие три года. Также планируется, что расходы "детского бюджета" в 2025–2027 годах превысят 10 триллионов рублей. На выплаты пособий в бюджете государства было выделено 4 триллиона рублей.