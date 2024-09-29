Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с решением правительства, проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" должен быть внесен в Госдуму в установленном порядке.

План подразумевает, что в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Данная сумма почти на 12% превышает ту, что была зафиксирована в 2024 году.

Вместе с тем доля ненефтегазовых поступлений должна вырасти до 73%. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такие изменения дадут возможность нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.

На этом фоне федеральные расходы в 2025 году также увеличатся и составят 41 триллион 469,5 миллиарда рублей. Это означает, что дефицит зафиксируется на отметке, близкой к 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов закладывается на реализацию национальных проектов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки. При этом приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, а также финансовое обеспечение нужд СВО и семей ее участников и обеспечение технологического лидерства.