Проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предусматривает средства на льготную ипотеку

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Проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время своего выступления на заседании правительства по рассмотрению проекта главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, пишет РИА Новости.

При этом приоритетными направлениями в нем станут социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд СВО и семей участников, а также обеспечение технологического лидерства, подчеркнул глава Минфина РФ.

Кроме того, в проекте бюджета правительство предусмотрело расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

"Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми", – сказал Силуанов, напомнив о первостепенности этой сферы.

Также кабмин не забыл и об индексации материнского капитала. Проект включит в себя выплату остатка средств маткапитала, если он составляет менее 10 тысяч рублей.

По поручению Владимира Путина в проекте также будут заложены средства для реализации в следующем году новых нацпроектов. Президент РФ подчеркивал, что новые нацпроекты позволят достичь позитивных изменений во всех сферах жизни и обеспечить долгосрочное постепенное развитие страны.

Кроме того, он заявлял о важности сохранения сбалансированной и устойчивой бюджетной политики для постепенного достижения национальных целей развития России. При этом российский лидер отмечал, что поддерживать всю систему государственных финансов нужно не только на ближайшие три года, но и на перспективу.

