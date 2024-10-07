Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье

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Более 300 здоровых детей родились в Московской области с января 2024 года от родителей с ВИЧ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Людмилу Болатаеву.

"Забота о здоровье мамы и малыша – наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе", – отметила она.

Так, в Подмосковье женщины с положительным ВИЧ-статусом могут получить необходимые процедуры при постановке на учет по беременности. При своевременном лечении ребенок родится здоровым, уверены в Минздраве. Болтаева уверена, что риск передачи вируса составляет менее 1% при соблюдении всех рекомендаций.

Ранее половина опрошенных россиян заявили, что боятся заболеть чем-то серьезным. Наиболее опасными заболеваниями стали рак, диабет, ВИЧ, инфаркт, а также коронавирус, сердечно-сосудистая недостаточность и инсульт.

