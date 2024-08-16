Половина опрошенных россиян довольны своим здоровьем, но боятся серьезно заболеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Половина опрошенных россиян довольны своим здоровьем, но многие боятся заболеть чем-то серьезным. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на данные опроса, проведенного одной из страховых компаний.

Так, полностью в своем здоровье уверены 66%, каждый пятый респондент скорее доволен. Скорее недовольны 15%, а совсем недовольны 13%. По информации аналитиков, наиболее требовательны к состоянию организма оказались женщины, так как сразу 33% участниц опроса в той или иной степени недовольны своим здоровьем.

Отмечается, что хронические заболевания есть у трети россиян, предрасположены к ним еще 18%, а 28 и 23% не страдают таковыми либо не знают об их наличии. Чаще всего участников опроса беспокоят депрессия и тревожность, усталость и головные боли – так ответили 21, 20 и 17% респондентов.

Также опрошенные россияне жаловались на недостаточный вес, проблемы со сном, пищевым поведением и лишним весом. По версии аналитиков, на усталость и недостаток сна чаще всего жалуются молодые люди до 24 лет, а головные боли чаще беспокоят женщин 34–55 лет.

23% респондентов назвали рак самым опасным заболеванием, после него следуют диабет, ВИЧ, инфаркт, а также коронавирус, сердечно-сосудистая недостаточность и инсульт. В случае проблем со здоровьем 52% опрошенных ходят в больницу по ОМС, 21% – по ДМС, 11% купили страховой полис сами, а 16% пользуются частными врачами.

По версии компании, проводившей опрос, почти половина россиян идут в больницу почти сразу, если чувствуют какие-то проблемы, а каждый третий идет лечиться после поиска диагноза в Сети. При этом средний чек участников опроса на поддержание состояния организма составляет 3 тысячи рублей в месяц. Однако каждый пятый респондент тратит на это 25 тысяч рублей и больше.

"Чаще не экономят на лечении женщины – 20% из них тратят более 25 тысяч рублей на эти цели ежегодно", – уточнили аналитики.

Для участников опроса заботой о здоровье является здоровый образ жизни, спорт, чекапы, профилактические процедуры и отказ от вредных привычек.

Кожа локтей, по версии врачей, может отражать изменения, происходящие в организме. Она достаточно тонкая, поэтому может растягиваться, темнеть или краснеть из-за заболеваний. Так, при сахарном диабете и предрасположенности к нему кожа начинает темнеть или становиться серой в области сгиба локтя, а складки в этом месте могут превращаться в более выраженные.

