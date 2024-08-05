Глава центра СПИД: результаты испытаний "Ленакапавира" – грандиозный успех

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Результаты клинических испытаний препарата "Ленакапавир" компании Gilead Sciences можно назвать "грандиозным успехом". Об этом в беседе с РБК заявил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях приняли участие в общей сложности 5 300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет. Первой группе вводили препарат дважды в год, а две другие – принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ.

Как заявили в компании, ни одна из более 2 тысяч получивших препарат женщин не заразилась. Случаи инфицирования наблюдались у тех, кто принимал таблетки.

По словам Покровского, новизна препарата заключается в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций). Ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.

"Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом", – пояснил Покровский.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также добавил, что препарат не является вакциной. Эксперт назвал его профилактикой, а не терапией.

"Иными словами, вирус может попасть в организм, но "Ленакапавир" блокирует существенную долю вируса и мешает проникновению вирионов в ядро клетки, вследствие чего заражение не происходит", – отметил Аграновский.

Вирусолог Павел Волчков ранее рассказал, что "Ленакапавир" представляет собой моноклональное антитело. Через какое-то время после применения вирус приобретет устойчивость к препарату. Волчков также обратил внимание на высокую стоимость препарата для стран третьего мира и высказал опасение, что лекарство может спровоцировать собой прекращение использования средств контрацепции людьми.