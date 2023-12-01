ВОЗ назвала регион, где быстрорастущими темпами распространяется ВИЧ

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Распространяющаяся активными темпами эпидемия ВИЧ зафиксирована в Европейском регионе. Об этом сообщает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

По его словам, это связано с тем, что более 50% людей поздно обращаются за медпомощью, поэтому обнаружить раньше заболевание не представляется возможным. Также он уточнил, что подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 10 лет.

"В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки, в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Клюге отметил, что благодаря достижениям медицины ВИЧ превратился в такое же хроническое заболевание, как и остальные инфекции. Кроме того, он уточнил, что сейчас в доступе находятся все инструменты для борьбы с данным заболеванием, поэтому люди могут прожить долгую и здоровую жизнь, не передавая другим вирус.

При этом Клюге призвал международное сообщество в 2024 году выступить за утверждение мер, а также вовлечь руководство сообществ в планы и программы по борьбе с ВИЧ.

"Я призываю также полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью надежной политики", – заключил он.

В декабре 2022 года Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) включили Россию в пятерку стран в мире по скорости распространения инфекции ВИЧ.

В Минздраве РФ такое решение охарактеризовали как "пропагандистскую провокацию".



Специалисты рассказали, как победить ВИЧ