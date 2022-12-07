В ООН сообщили, что Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

России заняла пятое место в мире по скорости распространения инфекции ВИЧ. Это следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщает Pravda.Ru.

Исходя из информации профильных организации, в прошлом году число заразившихся россиян достигло 1,5 миллиона человек, что составляет 1% населения страны и порядка 3,9% от количества новых случаев заражения в мире. Также отмечается, что большинство новых случаев в прошлом году пришлось на Южную Африку.

Пятерка лидирующих стран выглядит следующим образом:

Южная Африка (14%);

Мозамбик (6,5%);

Нигерия (4,9%);

Индия (4,2%);

Россия (3,9%).

Ранее сообщалось, что число пациентов с выявленным вирусом иммунодефицита в РФ продолжает расти. Об этом заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Вадим Покровский. По его словам, в будущем рост числа инфицированных может составить 15–20%.

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