В Минздраве назвали провокацией включение РФ в список стран с высоким распространением ВИЧ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минздрав РФ назвал "пропагандистской провокацией" информацию СМИ о том, что ЮНЭЙДС включила РФ в топ-5 государств с самой высокой скоростью распространения ВИЧ. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что подобная информация является ложной и не соответствует реальной ситуации с заболеваемостью в стране. По словам представителей ведомства, данные, на которые ссылается автор изначальной публикации, демонстрируют цифры в произвольном порядке из разных источников. В министерстве подчеркнули, что такие источники не позволяют точно оценить обстановку с распространением ВИЧ в РФ.

В России проводятся кампании по противодействию заболеваемости инфекцией, а также по профилактике и лечению, утверждают в Минздраве. Однако российская сторона постоянно видит информационное противодействие. Кроме того, РФ занимается проблемой ВИЧ самостоятельно, без поддержки других государств, финансируя все кампании из федерального бюджета, подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве представили данные об уровне заболеваемости, отметив, что распространение ВИЧ в РФ снижается. Так, в 2021 году она уменьшилась на 2% по сравнению с 2020-м.

"Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом", – поделились в министерстве.

Если говорить о еще более ранних данных, то уровень распространения инфекции уменьшился на 31,4% с 2018 по 2021 год, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения. По мнению экспертов министерства, подобный эффект стал возможен благодаря улучшению качества и продолжительности жизни пациентов.

В Минздраве также поделились информацией, что в 2021 году число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека. Из этого следует, что порядка 0,58% населения страны являются носителями инфекции.

Между тем в РФ один из самых высоких в мире охватов тестирования на ВИЧ. По информации министерства, порядка 30% населения знают свой статус. В сравнении с 2000 годом охват тестированием вырос почти в два раза – с 24 до 42 миллионов человек в прошлом году.

В заключении в ведомстве уточнили, что охват антиретровирусной терапией в РФ только увеличивается.

"С опережением предусмотренных Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации целевых показателей растет охват больных антиретровирусной терапией. По итогам 2021 года он составил более 84%", – прокомментировали в министерстве.

О том, что РФ заняла пятое место в мире по скорости распространения инфекции ВИЧ, стало известно накануне. Данные об этом представили Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По информации организаций, в 2021 году количество заразившихся россиян достигло 1,5 миллиона человек, что составляет 1% населения страны и порядка 3,9% от количества новых случаев заражения в мире.



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