ФМБА приступило к разработке двух новых вакцин для лечения ВИЧ-инфекции

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Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин, которые предназначены для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Центром стратегического планирования ФМБА России разрабатываются геннотерапевтические препараты "КомбиМаб-1" и "КомбиМаб-2", в состав которых входит комбинация трех широко нейтрализующих антител против ВИЧ, доставляемых с помощью аденоассоциированного вектора", – уточнили представители агентства.

При этом один из данных препаратов уже прошел доклинические исследования. Испытания второго, по планам специалистов, должны завершиться в первом квартале 2026 года.

Между тем вирусолог Павел Волчков заявил, что новый 100% защищающий от ВИЧ препарат "Ленакапавир", представленный компанией Gilead Sciences, не поможет в борьбе со СПИД. Эксперт пояснил, что лекарство представляет собой моноклональное антитело, то есть через какое-то время после применения вирус приобретет устойчивость к препарату.

