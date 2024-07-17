Вирусолог Волчков: препарат, дающий 100% защиту от ВИЧ, не победит СПИД

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Новый 100% защищающий от ВИЧ препарат "Ленакапавир", представленный компанией Gilead Sciences, не поможет в борьбе со СПИД, заявил вирусолог Павел Волчков в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт пояснил, что лекарство представляет собой моноклональное антитело, то есть через какое-то время после применения вирус приобретет устойчивость к препарату.

"Буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность", – отметил вирусолог.

Кроме того, человек перед инъекцией данного антитела должен удостовериться в отсутствии у него текущей ВИЧ-инфекции, предупредил Волчков. По его словам, после заражения должен пройти хотя бы год.

"Компания утверждает, что лечение будет направлено в основном на бедные страны, в частности страны Африки. Однако те методы детекции вируса, которые позволят его выявить на ранних сроках, не могут быть массово применены в этих регионах", – рассказал эксперт.

Помимо этого, он обратил внимание на высокую стоимость препарата для стран третьего мира – 42 тысячи долларов. Также Волков высказал опасение, что лекарство может спровоцировать собой прекращение использования средств контрацепции людьми. Что, в свою очередь, приведет к еще большему росту заражений.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов назвал ВИЧ лидером в списке самых смертоносных вирусов на планете, так как он поражает клетки иммунной системы.

Между тем Европейский регион занял первое место по быстрым темпам распространения ВИЧ в 2023 году. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, это связано с тем, что более 50% людей поздно обращаются за медпомощью, поэтому обнаружить раньше заболевание не представляется возможным. Также он уточнил, что подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 10 лет.