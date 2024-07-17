Вирусолог Волчков: препарат, дающий 100% защиту от ВИЧ, не победит СПИД

17 июля, 18:13Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый 100% защищающий от ВИЧ препарат "Ленакапавир", представленный компанией Gilead Sciences, не поможет в борьбе со СПИД, заявил вирусолог Павел Волчков в беседе с "Газетой.ру".
Эксперт пояснил, что лекарство представляет собой моноклональное антитело, то есть через какое-то время после применения вирус приобретет устойчивость к препарату.
"Буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность", – отметил вирусолог.
Кроме того, человек перед инъекцией данного антитела должен удостовериться в отсутствии у него текущей ВИЧ-инфекции, предупредил Волчков. По его словам, после заражения должен пройти хотя бы год.
"Компания утверждает, что лечение будет направлено в основном на бедные страны, в частности страны Африки. Однако те методы детекции вируса, которые позволят его выявить на ранних сроках, не могут быть массово применены в этих регионах", – рассказал эксперт.
Помимо этого, он обратил внимание на высокую стоимость препарата для стран третьего мира – 42 тысячи долларов. Также Волков высказал опасение, что лекарство может спровоцировать собой прекращение использования средств контрацепции людьми. Что, в свою очередь, приведет к еще большему росту заражений.
Ранее академик РАН Сергей Нетесов назвал ВИЧ лидером в списке самых смертоносных вирусов на планете, так как он поражает клетки иммунной системы.
Между тем Европейский регион занял первое место по быстрым темпам распространения ВИЧ в 2023 году. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, это связано с тем, что более 50% людей поздно обращаются за медпомощью, поэтому обнаружить раньше заболевание не представляется возможным. Также он уточнил, что подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 10 лет.
Москва стала одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции