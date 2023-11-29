Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ

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Студенты-медики Российского университета дружбы народов (РУДН) готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ. Ведущие эксперты столичного департамента здравоохранения рассказали им о современной системе профилактики инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, и стало одной из регулярных встреч экспертов с будущими коллегами.

В акции приняли участие около 300 человек. С открытыми лекциями для студентов выступили директор медицинского института РУДН Алексей Абрамов и главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус. Желающие также могли поучаствовать в квизах по ВИЧ, посмотреть актуальные ролики и видеофильмы об инфекции.

"В России, в Москве давно поняли, как эффективно выявлять ВИЧ-инфекцию", – поделился Мазус.

Он отметил, что это модель ранней диагностики, основанная на широком скрининге населения. Большинство больных специалисты выявляют в первые несколько лет после заражения, что дает возможность начать лечение раньше и жить полноценной жизнью.

Ранее опрос показал, что две трети россиян считают, что перед вступлением в брак влюбленные должны предъявлять справки о состоянии здоровья как физического, так и психического. В частности, 47% участников уверены, что нужно предъявлять справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости.

При этом о риске заражения ВИЧ переживают около 20,6% респондентов другого опроса. В рейтинге страхов перед заболеваниями среди россиян лидируют сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

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