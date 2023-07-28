Россияне больше всего боятся инсульта, инфаркта и онкозаболеваний

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В рейтинге страхов перед заболеваниями среди россиян лидируют сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков "АльфаСтрахования".

О риске инсульта задумываются 42,3% россиян, об инфаркте беспокоятся 24,4% респондентов. При этом 34,7% опрошенных опасаются онкозаболеваний.

Кроме того, примерно пятая часть (20,6%) респондентов переживают о заражении ВИЧ, а также о риске пневмонии (17,8%). Столкнуться с диабетом боятся 15,5% опрошенных, а с гипертонией – 14,9%.

Среди беспокоящих россиян болезней также оказались коронавирус, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз и аллергии различного происхождения.

Между тем более половины (55%) респондентов не считают, что болеют чем-то в скрытой форме. При этом половина из них время от времени пытаются найти у себя симптомы.

При этом, как следует из опроса, 27% знакомы со случаями, когда болезнь обнаруживали случайно, когда она никак себя не проявляла. Каждый пятый знает о случаях, когда бессимптомное течение заболевания приводило к летальному исходу.

Однако 18% россиян убеждены, что симптомы есть всегда, еще 19,5% выразили мнение, что бессимптомное течение возможно только в самом начале заболевания. Вместе с тем 28,4% опрошенных обращаются к врачу только при сильной боли.

Почти 23% ждут пару дней перед тем, как пойти в поликлинику. 19% обращаются к медикам, если состояние не улучшается в течение месяца. Еще 11% сначала пробуют на себе советы родственников и пользователей из интернета.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Ранее социологическое исследование компании "Madanes Россия" выявило, что в семье каждого четвертого россиянина есть родственники с болезнями сердца. При этом беспокойство из-за вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) испытывают 49,9% россиян.

Между тем, как следует из опроса, более 50% участников никогда не проходили кардиологические обследования.

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